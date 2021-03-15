إب.. أربعة قتلى وجرحى بينهم طفل في حوادث جنائية منفصلة

المنامة - ياسر ابراهيم - قُتل ثلاثة مواطنين بينهم طفل وأصيب رابع في حوادث جنائية شهدتها محافظة إب الخاضعة للحوثيين.



و قالت مصادر محلية، إن المواطن "فيصل حسن آل قاسم" قُتل وأصيب شقيقه برصاص مسلح في منطقة المجمعة بمديرية ريف إب، إثر خلافات شخصية.



وفي مديرية الظهار مركز المحافظة قُتل طفل يُدعى "محمد صادق مهيوب مسعد العنسي" دهساً بسيارة أحد المارة.



وأوضحت المصادر أن الجاني لاذ بالفرار عقب الحادثة التي شهدتها منطقة المعاين غرب إب.



في السياق عثر مواطنون على جثة شاب قتيلا بظروف غامضة في مدينة إب، وتم نقل جثمان المواطن (الذي لم تُعرف هويته) إلى ثلاجة مستشفى الأمومة والطفولة.



وتشهد محافظة إب الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي فوضى أمنية زادت معها حدة الجريمة وأعمال القتل والنهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة في مختلف مديريات المحافظة.

