شكرا لبحثكم عن خبر المحافظ لملس يتجاوب مع لجان أراض المواطنين في بير فضل والمناضلة المسنة "جمالة" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

في بادرة إنسانية تجاوب الاخ محافظ محافظة عدن أحمد حامد لملس مع لجان مواطنين بيرفضل و المناضلة المسنة جمالة التي ظهرت في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية للجنة أراضي المواطنين، وتشكو الباسطين على أرضها في بلك (2) المصروفة منذ عام 90.

والتقى المحافظ لملس اليوم لجان المواطنين في بير فضل والمناضلة "جمالة" واستمع الى شكواهم وتظلمهم من قرار التوقيف الذي شملهم وكان له آثار سلبية عليهم وبالذات في بلكات بير فضل السكنية لأنها باتت وجهة لمطامع المتنفدين والباسطين.

ووجه المحافظ الهيئة العامة للأراضي بتسليم المناضلة "جمالة" قطعة الأرض الخاصة بها وأمر الأمن بحمايتها، وكما الحفاظ على ممتلكات المواطنين في بلك 3 و بلك 2 التي صرفت منذ 30عاما.

واستثنى لملس "بير فضل بلوك 4 (A-B) " من قراره الأخير الذي قضى بتوقيف البناء في مناطق عدة داخل عدن والتي كان منها بير فضل، نظرا للفوضى التي استشرت بسبب الباسطين والمتنفذين وسماسرة الأراضي.

وتعد المناضلة جمالة وزوجها الشهيد من المواطنين أصحاب الحقوق الذين طالهم التهميش والبسط على عقودهم المصروفة منذ عام تسعين في بير فضل.

وتشكر لجنة أراضي المواطنين ممثلة بنائبها المهندس بدر عبدالعزيز محافظ محافظة عدن أحمد لملس لمبادرته الإنسانية وحل عقدة المواطنين في بير فضل والتي كان قد دشن صرف وتسليم أراضيهم وممتلكاتهم، بيد أن الباسطين حالوا دون تحقيق ما أمر به المحافظ.

لجنة عقود أراضي المواطنين- بير فضل