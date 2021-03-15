شكرا لبحثكم عن خبر أرضية مشتركة تدشن مشروع تمكين الاستجابات الفعالة والحساسة للنزاع لCOVID19 في مديرية تبن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

دشنت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم بمديرية تبن بمحافظة لحج مشروع تمكين الاستجابات الفعالة والحساسة للنزاع لCOVID19 للحفاظ على التماسك الاجتماعي في حالة الهشاشة والذي يأتي بتمويل من الاتحاد الأوروبي .

حيث افتتحت المنظمة المشروع اليوم بتنفيذ اولى الورش التدريبية والتي ستستمر لمدة ثلاث ايام بعناوين مختلفة مستهدفة وسطاء محليين من مختلف فئات المجتمع والعاملة في عدة جهات مؤثرة على مستوى مديرية تبن .

حضر تدشين المشروع مدير عام مديرية تبن الأستاذ محسن السقاف ومدير صحة تبن د. طرزان عطيفي ومدير مكتب الاعلام بالمديرية ياسر مقبل ومنسق المشروع بالمنظمة محمد البكري .

حيث تمحورت الورشة بيومها الأول حول حساسية النزاع بينما يومها الثاني ستكون عن تطوير الإعلام حول فيروس كورونا واليوم الثالث ستكون بعنوان تقييم الإشاعات حول الفيروس .

مدير مكتب الصحة بمديرية تبن د. طرزان أعطى للحاضرين حصيلة بعدد حالات الاصابات والوفيات والشفاء بفيروس كورونا في تبن للمرحلتين لانتشار الفيروس من السنة الفائتة لعام ٢٠٢٠ حتى الشهر الجاري مارس لعام ٢٠٢١ م المبلغ عنها من خلال فرق الاستجابة والمؤكدة حيث تم تسجيل ٥٤ حالة إصابة و١٣ حالة وفاة مبلغ عنها بينما بلغ عدد حالات الشفاء المبلغ عنها ٤٣ .

بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة مختبرياً ٣١ ..و ٦ حالات وفاة مؤكدة و١٨ حالة شفاء .

موضحاً بأن صحة المديرية ستنفذ حملة رش رذاذي خلال الأيام القادمة عبر الفرق الصحية .

منسق المشروع البكري أعطى شرحاً توضيحاً حول المشروع وأهدافه والنتائج المرجوة من تنفيذ هذا المشروع في ظل انتشار جانحة كورونا وحالة الهلع والتدهور الذي يصيب المجتمعات بسبب ذلك .

مشيراً لأسباب لأهمية الدور الذي سيلعبه الوسطاء المحليين المجتمعيين كل واحد من موقع مكانه وعمله وبيئته تجاه المحيطين من افراد المجتمع والقيام بالتوعية ونقل المعلومة الصحيحة حول هذا الفيروس وما يجب أن يقوم به من إجراءات في حالة الإصابة به أو الوقاية منه .

هذا ويستهدف المشروع مديريتين من محافظة لحج وهي " تبن - وطور الباحة " حيث يهدف المشروع إلى دعم وزيادة فاعلية الاستجابة حول فيروس كورونا المستجد بأسلوب يمنع التدهور المستمر في المجتمعات كما يهدف إلى التخفيف من الأضرار المؤثرة لأزمة فيروس كورونا المستجد في المجتمعات المحلية .

نشير إلى أن وبحسب التقرير التراكمي الصادرة عن غرفة عمليات الطوارئ بمكتب الصحة بمحافظة لحج لفيروس كورونا من شهر مارس لعام ٢٠٢٠ م حتى شهر مارس لعام ٢٠٢١م بلغ عدد إجمالي الحالات المؤكدة المصابة بكورونا على مستوى المحافظة ١٤٧ بينما اجمالي الوفيات المؤكدة ٤٢ وإجمالي الشفاء بلغت ٩٤ .