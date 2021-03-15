شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر محافظ تعز يزور الجرحى ويوجه بتقديم الرعاية الطبية لهم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان، اليوم، بزيارة الجرحى من المدنيين وأبطال الجيش الوطني في مستشفى الثورة العام.



واطلع المحافظ على أوضاع الجرحى والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لهم ..مموجهاً بتقديم الرعاية الطبية وإيلائهم كل الرعاية والاهتمام..مؤكدا أن السلطة المحلية تولي كل الاهتمام لعلاج الجرحى.

واستمع محافظ تعز خلال الزياة من مدير هيئة مستشفى الثورة العام الدكتور عبد الرحيم السامعي، الى مستوى الخدمات الطبية المقدمة للجرحى.