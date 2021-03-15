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لجنة الاغاثة بالجوف تناقش اوضاع النازحين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة للإغاثة الإنسانية بمحافظة الجوف في اجتماع لها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، الاوضاع الانسانية لنازحي الجوف بمحافظة مأرب.

واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة من قيادات السلطة المحلية، الإشكاليات والصعوبات التي تواجة النازحين وخاصة في الجانب التعليمي والغذائي والايوائي..مشيراً إلى احتياجات النازحين وضرورة تدخل عاجل من قبل المنظمات الانسانية .

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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