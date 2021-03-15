شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لجنة الاغاثة بالجوف تناقش اوضاع النازحين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقشت لجنة للإغاثة الإنسانية بمحافظة الجوف في اجتماع لها، اليوم، برئاسة وكيل المحافظة المهندس عبدالله الحاشدي، الاوضاع الانسانية لنازحي الجوف بمحافظة مأرب.



واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء اللجنة من قيادات السلطة المحلية، الإشكاليات والصعوبات التي تواجة النازحين وخاصة في الجانب التعليمي والغذائي والايوائي..مشيراً إلى احتياجات النازحين وضرورة تدخل عاجل من قبل المنظمات الانسانية .