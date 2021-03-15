سفير بلادنا في النمسا يلتقي مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بحث سفير بلادنا والمندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا هيثم شجاع الدين، اليوم، مع مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ميشيل اشبندلجا، تداعيات الجريمة المروعة التي وقعت في مركز احتجاز المهاجرين في صنعاء وتسببت في مقتل واصابة العشرات من إخواننا الإثيوبيين والصوماليين.



واستعرض السفير شجاع الدين، ما ارتكبته المليشيا من انتهاكات جسيمة في المناطق التي تسيطر عليها، بما في ذلك عمليات الابتزاز والتجنيد الإجباري، في حربهم العبثية ضد الشعب اليمني واحراق مرفق احتجاز المهاجرين في صنعاء..مشيراً الى الموقف الرسمي لبلادنا الذي أدان هذا الحادث الأليم ودعوة الحكومة للمنظمات الدولية لاجراء تحقيق دولي حول الجريمة المروعة.

وبحث اللقاء تصعيد مليشيا الحوثي الارهابية، في محافظة مأرب، واستهداف المحافظة والنازحين بأكثر من ٢٥ صاروخ بالستي خلال شهر فبراير الماضي، والاوضاع الانسانية لاثنين مليون نازح في مأرب.

وثمن السفير دعم الحكومة النمساوية للتخفيف من المعاناة الانسانية للشعب اليمني.

من جهته عبر مدير المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة عن اسفه لهذا الحادث الأليم وتطلعه لتحقيق سلام شامل ودائم يعيد الاستقرار لليمن.