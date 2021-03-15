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العوج يناقش إتمام الربط الشبكي لكليات جامعة عدن ومراكزها العلمية والبحثية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

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ناقش وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب العوج، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس جامعة عدن الدكتور، الخضر ناصر لصور، إستكمال مشروع الربط الشبكي لكليات الجامعة ومراكزها .

 

وفي اللقاء، اكد الوزير العوج إستعداده لتوفير كافة التسهيلات والخدمات بحسب الإمكانيات المتاحة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع كما هو معمول به بالجامعات المتقدمة حالياً وأيضاً لإستكمال مشروع التعليم الإلكتروني تحسباً للموجة الثانية من جائحة .

 

بدوره استعرض رئيس جامعة عدن الخطوات التي تم إنجازها والعراقيل التي واجهت المرحلة المتبقية لاستكمال المشروع الخاص بربط كليات جامعة عدن ومراكزها العلمية بشبكة الإنترنت .

 

واتفق الجانبان على تكليف مختصين من الوزارة والجامعة لوضع برنامج مزمن لمتابعة إنجاز مشروع الربط الشبكي، للشروع في عملية التنفيذ .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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