العوج يناقش إتمام الربط الشبكي لكليات جامعة عدن ومراكزها العلمية والبحثية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزير الإتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور، نجيب العوج، اليوم الإثنين، في العاصمة المؤقتة عدن، مع رئيس جامعة عدن الدكتور، الخضر ناصر لصور، إستكمال مشروع الربط الشبكي لكليات الجامعة ومراكزها .



وفي اللقاء، اكد الوزير العوج إستعداده لتوفير كافة التسهيلات والخدمات بحسب الإمكانيات المتاحة لاستكمال تنفيذ هذا المشروع كما هو معمول به بالجامعات المتقدمة حالياً وأيضاً لإستكمال مشروع التعليم الإلكتروني تحسباً للموجة الثانية من جائحة كورونا.

بدوره استعرض رئيس جامعة عدن الخطوات التي تم إنجازها والعراقيل التي واجهت المرحلة المتبقية لاستكمال المشروع الخاص بربط كليات جامعة عدن ومراكزها العلمية بشبكة الإنترنت .

واتفق الجانبان على تكليف مختصين من الوزارة والجامعة لوضع برنامج مزمن لمتابعة إنجاز مشروع الربط الشبكي، للشروع في عملية التنفيذ .