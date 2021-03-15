عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

جرى في مطار عدن الدولي، اليوم، توقيع إتفاقية مشروع تحديث وتطوير مطار عدن الدولي، بين وزارة النقل والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والشركة المنفذة للمشروع.



وتتضمن الإتفاقية الذي وقعها وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد وممثل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المهندس أحمد المدخلي، إعادة تأهيل المطار وإصلاح البنى التحتية، والأعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية، والمرافق الحيوية للمطار، بما يتوافق مع الأنظمة والمواصفات الدولية، إثر ما تعرضه له من اضرار جسيمة جراء الاستهداف الإرهابي من قبل المليشيات الانقلابية اثناء وصول الحكومة.

وأشار وزير النقل، الى أن مشروع تأهيل وترميم مطار عدن الدولي، يندرج ضمن البروتوكول الذي وقع مع البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن الخاصة بمشاريع النقل في اليمن مطلع نوفمبر 2020م بكلفة تبلغ 54 مليون ريال سعودي على ثلاث مراحل والتي تشمل مصفوفة أعمال ومجموعة مشاريع ستنفذ في الموانئ والمطارات والمنافذ البرية..لافتاً إلى أن الوزارة تجري حالياً العمل على إنشاء البوابة الرئيسية للمطار بتصميم وتنفيذ وزارة الأشغال العامة والطرق ليكون واجهة حضارية للبلد.

واوضح الدكتور عبدالسلام، بان هذا العام سيمثل عام التطوير والتحديث لمطار عدن الدولي بما يتناسب مع وضعه الدولي ويتوافق مع أنظمة هيئة الطيران المدني الدولي من خلال التجهيزات وأنظمة الملاحة الجوية والارتقاء بالخدمات الأرضية للمسافرين..مثمناً الجهود المبذولة من قبل الاشقاء بالمملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان ودولة الإمارات العربية المتحدة عبر الهلال الأحمر الإماراتي اللتان قدمتا الدعم في كافة الجوانب بمختلف المسارات والمجالات من الدعم اللوجستي ومشاريع التنمية.

من جانبه أستعرض ممثل البرنامج السعودي لتنمية واعمار اليمن، جملة الإجراءات التي نفذها الوفد الفني المكلف للنزول لمطار عدن الدولي لدراسة الإحتياجات والمخططات القائمة وتقييم الوضع الراهن ووضع الحلول المعالجة لها..مؤكداً حرص البرنامج تعزيز التنسيق والتواصل المستمر مع وزارة النقل على تنفيذ المشاريع المتعلقة بقطاعات النقل المختلفة في المناطق المحررة.