محافظ تعز يؤكد على اهمية حشد و تحصيل الموارد لدعم معركة التحرير

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد محافظ محافظة تعز نبيل شمسان ،على أهمية حصر وتحصيل كافة الموارد وتوجهيها لدعم وإسناد معركة استكمال التحرير وإيقاف كل الأنشطة والفعاليات وعملية الإنفاق خارج إطار التعبئة العامة.



وقال محافظ تعز في كلمته في اللقاء الموسع ، اليوم، لقيادت وكوادر مكتب المالية وموظفي المالية بالمكاتب التنفيذية والمديريات " أن المرحلة تتطلب من موظفي المالية والحصر والتحصيل للموارد وفروعها الاحساس و العمل بمسئولية وطنية ورقابة ذاتية أثناء التحصيل للموارد والحرص على عكس هذه الايرادات والمبالغ للحساب البنكي للدعم والاسناد ".

واضاف المحافظ شمشان" نحن في مرحلة تتطلب بذل الجهود وابتكار موارد وطرق جديدة للتحصيل والحفاظ والرقابة على هذه الموارد وإيداعها في حساب معركة تحرير المحافظة وعدم التساهل والتلاعب في الامور المالية للتحصيل والانفاق ولامجال العبث والفساد والاخطاء"..مشدداً على حشد كل الموارد والعمل بأمانة وشفافية في مجال ربط وتحصيل الموارد بشكلها الحقيقي وإعادة النظر في قواعد المراجعة وإيقاف الانفاق خارج احتياجات التعبئة وإعطاء كل الأولوية للانفاق المتعلق بتسيير أمور المعركة والحرص على أن يذهب كل ريال لعملية الدعم والاسناد.

واكد محافظ تعز، أن أي تلاعب بالتحصيل والانفاق وإهدار الموارد سيجابه بإجراءات رادعة وعلى كل موظف أن يستشعر أننا نخوض معركة فاصلة لتحرير أرضنا وأهلنا بإمكانياتنا المتاحة التي يجب أن نحافظ عليها ونسخرها لخدمة المعركة فقط حتى استكمال التحرير..مشيراً الى ان هذا الواجب الوطني لا يقل عن الواجب الذي يقدمه أبطالنا في الجبهات الذين يقدمون دمائهم وأرواحهم للانتصار لتعز ويجب أن نكون داعمين لهم كلا في منصبه وعمله وعلى هذا تعاهد أبناء المحافظة حتى تحرير كل شبر في أرجاء المحافظة .

من جانبه أكد مدير عام مكتب المالية الدكتور محمد السامعي، أن المكتب وموظفيه في المكاتب التنفيذية والمديريات سيعملون بجهود استثنائية لتحصيل الموارد المالية وسيقومون بدورهم الكامل في الرقابة على عملية التحصيل ومتابعة التحصيل والتوريد للحساب البنكي لدعم وإسناد معركة التحرير.

وأشار السامعي، الى أن الجهود تتجه لحشد كل الموارد والعمل مع لجنة الربط وتحصيل الموارد المشكلة من المحافظ وتسخيرها لخدمة معركة تحرير تعز والالتزام بإيقاف كل أوجه الصرف خارج احتياجات المعركة وسيكون ذلك بموجب لوائح وقواعد وضوابط مالية دقيقة..منوها الى أن المكتب وموظفيه في المكاتب والمديريات يتحملون مسئولية كبيرة في الحفاظ على الموارد وطرق تحصيلها والاستفادة منها في دعم وإسناد استكمال التحرير كواجب وطني ومسئولية دينية وأخلاقية لخدمة المحافظة.

حضر اللقاء الوكيل المساعد للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة على العيزري وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية بالمحافظة.