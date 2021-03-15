السفير العمراني يطلع رئيس مجلس النواب الأردني على تطـورات الاوضاع في بلادنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع سفير اليمن لدى المملكة الاردنية الهاشمية علي العمراني، اليوم، رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات، على تطـورات الاوضاع في اليمن والإعتداءات التي تقوم بها مليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة مأرب وغيرها من المحافظات.



واشار السفير العمراني، الى أحكام الإعدام التي أصدرتها مليشيات الحوثي على أعضاء من مجلس النواب وتأميم ممتلكاتهم..لافتاً الى ان المليشيات الحوثية لا تبالي بما يصيب الشعب اليمني من مآسٍ وكوارث نتيجة حربها العبثية ..مؤكداً ان المليشيات أهدرت فرصاً كثيرة لتحقيق السلام وأن قيادتها كثيراً ما أكدت أنها مستعدة لخوض حرب عبر الأجيال حتى قيام الساعة.

من جانبه، اكد رئيس مجلس النواب الأردني، موقف بلاده الثابت والمستمر في دعم حكـومة اليمن الشرعية، ووحدة اليمن واستقراره وسلامة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه الداخلية..منوهاً بالعلاقات التاريخية الراسخة بين البلدين الشقيقين.