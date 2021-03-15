محافظ ابين يناقش مع رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق اوضاع المشاريع المتعثرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش محافظ أبين، اللواء الركن ابو بكر حسين سالم، اليوم الإثنين، مع رئيس ادارة صندوق صيانة الطرق المهندس معين الماس اوضاع مشاريع الطرق المتعثرة في مختلف مديريات المحافظة ومنها طريق جعار - الحصن وأحور الساحل ولودر وطريق باتيس رصد.



وفي اللقاء اكد المحافظ على اهمية اعطاء كل العناية للطرقات في محافظة وتقدير وضع ابين الذي تعرضت بنيته التحتية للخراب والدمار جراء الحروب التي شهدتها ابين خلال العشر السنوات الماضية .. لافتا الى ضرورة وضع الاليات المناسبة لاستكمال انجار مشاريع الطرق التي قد تم البدء فيها وفي مقدمتها طريق جعار - الحصن - باتيس.

من جانبه اكد الماس ان ادارة صندوق الطرق وضعت خطة شاملة ومفصلة لمجمل انشطة الصندوق لوضع الحلول لمشاريع الجسور والطريق التي لم تستكمل وكذا المشاريع المتعثرة في اطار حرص الصندوق لتعزيز نشاطه .