شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع وأسر عدد من عناصر مليشيا الحوثي شمال صعدة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم، من صد محاولات تسلل لمليشيا الحوثى الارهابية المدعومة ايرانياً على موقع الجيش الوطني بجبهة الشامية شمال محافظة صعدة.



وقال قائد اللواء الثالث حرس حدود العميد سليمان النويهي وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ)" إن قوات الجيش الوطني تمكنت من أسر ثلاثة مسلحين من مليشيا الحوثي الارهابية، وبحوزتهم عدد من الالغام أثناء تصدى قوات الجيش الوطني لهم بعد محاولة تسلل فاشلة".

واضاف العميد النويهي" أن المواجهات اسفرت عن مصرع وجرح عدد من عناصر المليشيا فيما لاذ البقية بالفرار".