اجتماع بعدن يناقش الإعداد والتحضير لطباعة المناهج الدراسية للعام المقبل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش مجلس إدارة المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي، بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس الإدارة، طارق العكبري، الإعداد والتحضير لطباعة المناهج الدراسية، للعام الدراسي 2021م- 2022م.



وأكد الوزير العكبري، على ضرورة توحيد الجهود لتوفير الامكانيات وتذليل الصعوبات أمام حصول الطلاب المقررات ومتابعاتها..مشيراً إلى أهمية تهيئة الظروف المناسبة للطالب وتوفير المنهج المعتمد للطلاب، لمواجهة الاستهداف الممنهج من قبل مليشيا الحوثي الانقلابية للتعليم في المحافظة غير المحررة.

ولفت الوزير العكبري، إلى أهمية مراعاة الجوانب الفنية والاهتمام، بطباعة المناهج وفق المعايير المقرة..مشددا على ضرورة التركيز على وضع الخطط والبرامج المستقبلية وإقرار التوجهات والسياسات الجديدة التي من شأنها أن تسهم في تطوير الأداء الإداري وتحديث مؤسسة مطابع الكتاب المدرسي.

وثمن الاجتماع الذي ضم نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب ومدير المؤسسة الدكتور محمد باسليم، دعم الجمعية الكويتية للإغاثة بثلاث وحدات متكاملة لقسم الألوان CTP.

وناقش الاجتماع الصعوبات التي تواجه، المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي واحتياجاتها وسبل معالجتها.