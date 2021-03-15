وزير الشباب والرياضة يؤكد على ضرورة الإستعداد الجيد لبطولة المريسي الرمضانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أكد وزير الشباب والرياضة، نايف البكري، على ضرورة الإستعداد الجيد لإقامة بطولة المريسي الرمضانية في نسختها الـ26 وتنظيمها بشكل يليق بالأسم الذي تحمله والخصوصية التي تمثلها .



وأشار خلال ترأسه اليوم الإثنين، إجتماعاً ضم عدد من قيادات العمل الرياضي في الوزارة، بحضور رئيس فرع اتحاد القدم بعدن أكرم السياري، إلى أن هذه البطولة التي ستقام على ملعب الشهيد الحبيشي في العاصمة المؤقتة عدن تعتبر هذا العام إستثنائية وتتطلب التهيئة والإعداد الجيد والأمثل خصوصًا وأنها تأتي هذه المرة تزامنًا مع عودة الحياة للملعب العتيق، الذي حظيت أعمال ترميمه وتجهيزه بمتابعة حثيثة ومباشرة من رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة د. معين عبدالملك.

وحث الوزير البكري الجميع في قطاع الرياضة وفرع اتحاد القدم على العمل بروح الفريق الواحد، وبما يضمن اخراج البطولة بصورة مميزة ومختلفة عن السنوات الماضية، من حيث التنظيم الجيد وتوفير الأجواء المناسبة أمام الفرق المتنافسة وجماهيرها .. مشدداً على ضرورة التنسيق مع الاتحاد اليمني للإعلام الرياضي، لإقامة معرضًا للصور تزامنًا وفعاليات البطولة، يحتوي أهم المحطات الرياضية والإنجازات الخاصة بـ(الكابتن علي محسن المريسي)، خلال سنوات مشواره الطويلة لاعبًا ومدربًا.

وناقش الإجتماع برنامج البطولة التي ستقام خلال ايام شهر رمضان المبارك والفقرات التي سيتم إضافتها هذا العام ومنها تقديم جوائز يومية للجماهير الحاضرة .

حضر اللقاء وكيلا الوزارة الدكتور عزام خليفة، ولقطاع الرياضة خالد صالح حسين ومدير عام النشاط رائد نعمان ومدير عام الاتحادات والأندية فرحان المنتصر ومدير عام مكتب الشباب والرياضة بعدن نعمان شاهر، وعدد من المعنيين والعاملين في المجال الرياضي.