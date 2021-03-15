وزيرا المياه والشؤون الاجتماعية يناقشان القضايا المتصلة بالأمن المائي للنازحين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

ناقش وزيرا المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي، والشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعوري، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، القضايا المتصلة بالأمن المائي للنازحين.



كما تطرق الوزيران الشرجبي والزعوري، إلى أهم التحديات التي تعيق تحسين خدمة المياه والصرف الصحي في المدن والمخيمات المضيفة للنازحين، وآليات التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين لتجاوز تلك التحديات.

وأكد اللقاء، أهمية تعزيز الشراكة بين الوزارتين لإيجاد التمويلات اللازمة لتوفير الخدمات والاحتياجات الضرورية في مواطن النزوح ودعم برامج ومشاريع المنظمات الدولية في مجالي المياه والإصحاح البيئي.

وأشاد الوزير الشرجبي، بجهود وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في توجيه مشاريع وأنشطة المنظمات العاملة في اليمن لخدمة الاحتياجات الإنسانية وتوفير الاحتياجات الضرورية التي تخدم مختلف فئات وشرائح المجتمع.