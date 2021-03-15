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إستكمال بئرين إرتوازيين جديدين في مديرية شحن بالمهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استكمل مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة، إنجاز بئرين إرتوازيين جديدين في مديرية شحن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة بن طويب للحفر والمقاولات .

وأوضح مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة، يوسف أحمد بن محيسن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البئر الأولى بمنطقة مشقارر بعمق 195 متر وبإنتاجية 7 لتر في الثانية الواحدة، فيما البئر الثانية في منطقة وادي رحبيت بعمق 300 متر وإنتاجية 4 لتر في الثانية الواحدة .. مشيراً إلى نجاح الضخ التجريبي للبئرين وسط فرحة أهالي المنطقتين الذين ستوفر لهم هذه الآبار مياه الشرب النقية بسهولة ويسر.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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