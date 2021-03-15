شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إستكمال بئرين إرتوازيين جديدين في مديرية شحن بالمهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استكمل مكتب مياه الريف بمحافظة المهرة، إنجاز بئرين إرتوازيين جديدين في مديرية شحن بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة وتنفيذ شركة بن طويب للحفر والمقاولات .



وأوضح مدير عام مكتب مياه الريف بالمحافظة، يوسف أحمد بن محيسن، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن البئر الأولى بمنطقة مشقارر بعمق 195 متر وبإنتاجية 7 لتر في الثانية الواحدة، فيما البئر الثانية في منطقة وادي رحبيت بعمق 300 متر وإنتاجية 4 لتر في الثانية الواحدة .. مشيراً إلى نجاح الضخ التجريبي للبئرين وسط فرحة أهالي المنطقتين الذين ستوفر لهم هذه الآبار مياه الشرب النقية بسهولة ويسر.