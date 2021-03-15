محافظ المهرة يتفقد سير العمل في مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تفقد محافظ المهرة، محمد علي ياسر، اليوم الاثنين، سير العمل في مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية بمدينة الغيضة، والذي يموله البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن.



واطلع المحافظ بن ياسر من مشرف العمليات التنفيذي بمكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن بالمهرة، محمد آل هادي، إلى شرح حول سير الأعمال الجارية بالمشروع والمتمثلة في تأهيل وتسوية موقع المشروع الحيوي والخطوات القادمة التي ستنفذها الشركة المنفذة للمشروع.. موضحاً أن مشروع مدينة الملك سلمان الذي ينفذ على مساحة تقدر بمليون متر مربع لبناء مشاريع طبية وتعليمية ويشمل بناء مستشفى في المرحلة الأولى تضم 110 أسرّة مجهزا بالكامل إضافة إلى غرف العمليات الكبرى وعمليات القلب والعناية المركزة والمشددة وغرف الحضانة وقسم الأشعة ومهبط للطائرات المروحية لعمليات الإخلاء الطبي وغرف العيادات المتنوعة في تخصصات الباطنية والأسنان والأطفال وغيرها.

وقال محافظ المهرة، إن مشروع مدينة الملك سلمان التعليمية والطبية الذي بدأت المعدات بالعمل فيه سيمثل صرحا علميا وطبيا كبيرا سيخدم محافظة المهرة والمحافظات المجاورة .. مثمناً إهتمام المملكة العربية السعودية وتمويلها هذه المنحة الطبية والهدية الكبيرة لإخوانهم في المهرة امتدادا لليمن كافة.

رافق محافظ المهرة خلال الزيارة وكيل المحافظة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي، ومدير عام شركة النفط بالمحافظة، المهندس محسن بلحاف .