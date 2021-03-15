مشتركة الساحل تدك تعزيزات حوثية في مديرية مقبنة بتعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ تعز

دكّت القوات المشتركة بالساحل الغربي تعزيزات للمليشيات الحوثي المدعومة من إيران في مديرية مقبنة غربي محافظة تعز.



وذكر مصدر عسكري، أن معارك عنيفة اندلعت بين القوات المشتركة ومليشيات الحوثي في جبهة مثلث البرح وجبال رسيان، تكبدت خلالها المليشيات الحوثية خسائر فادحة في العتاد والأرواح.

وتابع المصدر، إن مدفعية قوات اللواء الرابع عشر عمالقة واللواء 22 مشاة دكّت تعزيزات عسكرية لمليشيات الحوثي في أطراف مدينة البرح، وتمكنت من تدمير أطقم محملة بعشرات المسلحين الحوثيين ومعدات عسكرية تابعة للمليشيات.

ولفت المصدر، إلى أن مليشيات الحوثي تعيش حالة من التقهقر والانكسارات نتيجة الخسائر التي تلقتها على أيدي القوات المشتركة في الأيام الماضية