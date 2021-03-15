شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحديدة.. إصابة امرأة في حيس برصاص قناصة المليشيا الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

أصيبت امرأة، اليوم، برصاص مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا، في مدينة حيس في جريمة جديدة ترتكبها المليشيا المدعومة من إيران جنوب محافظة الحديدة.



وذكر مصدر محلي أن المواطنة عزيزة سليمان داؤود البالغة من العمر 25 عاماً، أصيبت بطلق ناري من قناصة مليشيات الحوثي أثناء مرورها في مدينة حيس.

وأضاف المصدر، أن الأهالي قاموا بإسعاف المصابة إلى مستشفى الخوخة الميداني لتلقي الإسعافات الأولية.

وتأتي هذه الجريمة الحوثية بعد أسبوع من ارتكاب جريمة مماثلة في ذات المديرية، حيث أصيبت امرأة في 8 مارس برصاص مليشيات الحوثي