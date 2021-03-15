مليشيات الحوثي تستهدف حي منظر بالحديدة بعشرات الصواريخ والقذائف المدفعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ الحديدة

استهدفت مليشيات الحوثي الإرهابية -المدعومة من إيران- حي منظر الشعبي التابع لمديرية الحوك بمحافظة الحديدة بعشرات القذائف الصاروخية والمدفعية.



وقالت مصادر محلية، إن المليشيات أمطرت الحي السكني بثمانية صواريخ كاتيوشا وثماني قذائف مدفعية هاون عيار 82 بصورة هستيرية.

وقالت المصادر إن القصف الهستيري الذي تشنه المليشيات الإرهابية خلّف حالة من الهلع والرعب في صفوف المدنيين القاطنين في منازلهم لا سيما النساء والأطفال، ما قد ينذر بنزوحهم.

وتعرض حي منظر السكني المكتظ بالمنازل الشعبية للقصف والاستهداف الحوثي بصواريخ الكاتيوشا والقذائف المدفعية في الأشهر الأخيرة، مخلفاً دماراً هائلاً في منازل وممتلكات المواطنين والمساجد والممتلكات العامة والخاصة، ودفع بمئات الأسر إلى النزوح