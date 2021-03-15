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43 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي ضد المدنيين في تعز خلال فبراير الماضي

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اليمن العربي ـ متابعات 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أكد مركز حقوقي أنه وثق 43 حالة انتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية ضد المدنيين في محافظة تعز (جنوبي غرب اليمن) خلال شهر فبراير الماضي.

 

وقال مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان (HRTC)، في تقرير له، الجمعة، إن تلك الانتهاكات ارتكبتها مليشيا الحوثي بشكل مباشر ومتعمد.

 

وفي تفاصيل الانتهاكات، أوضح المركز أن فريقه وثّق مقتل 5 مدنيين بينهم 4 أطفال وامرأة، وإصابة 14 مدنيا بينهم 4 أطفال وامرأتان جراء القصف والقنص والألغام.

 

ووثق المركز حالة اختطاف وإخفاء قسري، إضافة إلى تهجير 10 مدنيين قسرياً بينهم امرأة من مزارعهم ومنازلهم في منطقة الحيمة العليا بمديرية التعزية، وفق التقرير.

 

وبيّن التقرير أن مليشيا الحوثي ارتكبت أيضًا، 13حالة انتهاك لممتلكات عامة وخاصة

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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