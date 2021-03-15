نشوب حريق هائل بمستودع لتخزين المشتقات النفطية بصنعاء

المنامة - ياسر ابراهيم - نشب حريق هائل ظهر اليوم الإثنين، في مستودع لتخزين المشتقات النفطية، بالعاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية.



سكان محليون أكدوا لـ "يمن شباب نت" أن حريق هائل نشب في مستودع لتخزين مادة الديزل في شارع بينون بمنطقة شميله في العاصمة صنعاء ولم يتمكن الدفاع المدني الذي تأخر عن الوصول من السيطرة عليه.



ولم تسجل إصابات بشرية في الحريق الذي لم تُعرف أسباب اندلاعه.



يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه العاصمة صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين أزمة خانقة في المشتقات النفطية وانتشار للسوق السوداء في الشوارع والأحياء السكنية ووصول سعر البترول إلى نحو 15 الف ريال يمني خلال اليومين الماضيين.



وكانت الحكومةالشرعية قد اتهمت ميليشيا الحوثي الإرهابية بافتعال أزمة الوقود بمناطق سيطرتها لتضليل المجتمع الدولي بالإضافة إلى إنعاش الأسواق السوداء المنتشرة في شوارع وأرصفة المدن الواقعة تحت سيطرة الحوثيين.

