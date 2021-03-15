توجيهات حوثية برفع الجاهزية الطبية لمواجهة فيروس كورونا في مناطق سيطرتها

وجه طه المتوكل وزير الصحة في حكومة الحوثيين (الغير معترف بها) المؤسسات الطبية في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي برفع الجاهزية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.



جاء ذلك في تعميم وجه إلى مدراء مكاتب الصحة ورؤساء المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة في مناطق سيطرة الحوثيين، أمس الأحد.



وقال في المذكرة التي أطلع عليها "يمن شباب نت"، أن الفحوصات المخبرية أظهرت بعض الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا، داعياً المستشفيات بتخصيص غرف خاصة لاستقبال مرضى الوباء والاهتمام بمكافحة العدوى واتخاذ الإجراءات الوقائية.





يأتي ذلك بعد أيام من الكشف عن إصابة رئيس حكومة الحوثيين الغير معترف بها (عبدالعزيز بن حبتور) بفيروس كورونا.



وكانت مصادر طبية تحدثت في وقت سابق عن انتشار واسع للوباء في صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين مع تسجيل حالات إصابة في الطواقم الطبية، وسط تكتم شديد من المليشيا.



وتجتاح اليمن موجة جديدة من وباء فيروس كورونا المستجد، وأعلنت السلطات الحكومية تسجيل (2836) إصابة مؤكدة منها (689) وفاة و(1491) تعاف، حتى مساء أمس الأحد.



ومنذ بداية جائحة كورونا مطلع 2020، لم تعلن مليشيا الحوثي سوى عن إحصائية واحدة كانت في 18 مايو/أيار الماضي، أعلنت حينها 4 إصابات بينها حالة وفاة، وسط اتهامات شعبية ورسمية للجماعة بإخفاء أعداد المصابين في مناطق سيطرتها.

