شكرا لبحثكم عن خبر الوزير نايف البكري واللواء الشعيبي يحضران حفل إختتام ورشةالتأهيل بحقوق (المحتجزين ) بالعاصمة عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كتب / عبدالسلام هائل

تصوير / زكي اليوسفي

حضر معالي وزير الشباب والرياضة / نائف البكري ،واللواء مطهر ناجي الشعيبي اليوم حفل اختتام

أعمال الورشة التدريبية لمأموري الضبط القضائي حول (حقوق الإنسان وحقوق المحتجزين ) بالعاصمة عدن والتي نظمتها مؤسسة إستجابةلحماية المجتمع والبيئة ،بدعم من مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية،و استمرت خلال الفترة من ١٣- ١٥ بمشاركة (٢٥) من ضباط وافراد الضبط القضائي في الجهات المختصة بوزارة الداخلية وادارة أمن العاصمة عدن ..

وفي حفل الإختتام القى وزير الشباب والرياضة / نائف البكري كلمة حيا فيها حهود قيادة ورجال الامن في العاصمة عدن ،مؤكدا اهمية تنظيم مثل هكذا فعاليات لرفع مستوى الوعي عند مأموري الضبط القضائي، وبما يحفظ حقوق المحتجزين لدى الأجهزة الضبطية، وبموجب النظم والقوانين والبرتوكولات الدولية الموقعة عليها بلادنا، و المنظمة لذلك .وعبر معالي الوزير البكري عن سعادته المشاركة في إختتام هذه الورشة التي تكتسب أهمية بالغة، من كونها استهدفت اهم الفئات في اهم الأجهزة الامنية والضبطية ومن مختلف اقسام الشرط في العاصمة عدن ،وما حوته من محاور وأهداف في غاية الاهمية، وهو ما يعني اهتمام إدارة أمن العاصمة عدن ممثلة باللواء / مطهر ناجي الشعيبي في تعزيز وتطوير الأداء الأمني ,والحفاظ على حقوق الانسان والمحتجزين .

مؤكدا حرص الحكومة على الاهتمام بتحسين ومعالجة كافة الاوضاع التي تعيشها العاصمة عدن .وأعلن وزير الشباب والرياضة استعداده لتفعيل الأنشطة الرياضية لمنتسبي وزارة الداخلية في العاصمة عدن .والتوقيع على اتفاقية تعاون مع القيادة الأمنية لهذا الغرض .

الى ذلك شدد مدير امن العاصمة عدن اللواء / مطهر ناجي الشعيبي ،على أهمية إستفادة المشاركين من الضباط والافراد من الورشة وعكس ذلك على أدائهم اليومي في تجسيد مخرجات الورشة على الواقع العملي والميداني، من خلال التزامهم الكامل في التعامل مع المحتجزين وفق القواعد والقوانين الدولية .

ودعامدير امن العاصمة عدن المنظمات والمؤسسات الدولية المانحة بمافي ذلك مؤسسة فريدريش ايبرت الألمانية ومؤسسة إستجابة للإهتمام وإدخال مشاريع التأهيل للسجون ومراكز الحجز والشرط في العاصمة عدن ،في برامجها القادمة مواكبة لإهتمامها بتأهيل الكادر البشري ،وذلك لما له من أهمية كحق من حقوق المحتجزين او المسجونين في ان تحظى دور الاصلاحيات بالرعاية والإهتمام وفقا لمبادئ وحقوق الإنسان .

وكانت قد القيت كلمة ترحيبية من قبل / جمال محمد المدير التنفيذي لمؤسسة إستجابة لحماية المجتمع المدني والبيئة ،فيما القى كلمة مؤسسة فريدريش أيبرت / محمود قياح مدير المؤسسة بمكتب اليمن .والقيت كلمتان عن المشاركين في الوشة من قبل العقيد / ناجي المرفدي والعقيد / مثنى ناصر مدير إدارة التدريب والتأهيل .

واستعرضت الكلمات اهداف الورشة في تفعيل عمل الاجهزة الضبطية لحماية المحتجزين وحقوق الانسان ومدى الاستفادة التي تلقاها المشاركون خلال الايام الثلاث والتي قدم فيها المحاضر الدكتور/عبدالسلام علي صالح ،مخاضرات قيمة، عن أهداف الورشة ،والمصطلحات والمفاهيم الخاصة بالمحتجزين ،وحقوق الإنسان ،مهام وسلطات مأموري الضبط ( الشرطة) وضوابطها في القانون الوطني والمواثيق الدولية ،بالاضافة الى تناول حقوق الإنسان الواجب حمايتها من قبل مأموري الضبط وفق القانون الوطني والمواثيق الدولية التي صادقت عليها اليمن ...وغبرها

وفي ختام الفعالية قام وزير الشباب والرياضة نائف البكري واللواء/ مطهر الشعيبي مدير الامن بتوزيع الشهادات على المشاركين في الورشة .

حضر حفل الاختتام / اللواء / علي منصور الوليدي مدير التوجيه المعنوي ورئيس مؤسسة إستجابة / فضل قاسم وعدد من ضباط وافراد إدارة أمن العاصمة عدن .