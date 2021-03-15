شكرا لبحثكم عن خبر السلطة المحلية في صيرة تطلق مبادرة إنارة طريق المساجد مع قدوم رمضان والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن- علي خميس

أطلقت السلطة المحلية بمديرية صيرة في محافظة عدن، مبادرة "إنارة الطريق إلى المساجد"، وذلك بالتزامن مع قدوم شهر رمضان المبارك.

وبدأت السلطة المحلية في مديرية صيرة بتنفيذ المبادرة الخيرية التي تشمل تركيب الإنارة بالطاقة الشمسية، ابتداءا من اليوم بإنارة الطريق المؤدي إلى مسجد عبداللطيف الواقع بالقرب من ثانوية لطفي جعفر أمان.

ووجه مدير عام مديرية صيرة محافظة عدن إبراهيم منيعم، دعوة إلى فاعلي الخير لتبني فكرة المبادرة والمشاركة بإنارة طريق المساجد بعموم المديرية كلا بقدر استطاعته وإمكانياته.