مجهولون يحرقون مفارش خضار وفواكه بالعاصمة عدن

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يزيد بن سلمان - شبوة - اقدم مجهولون فجر اليوم باحراق مفارش بعض باعة الخضار في مدينة انماء بعدن. وكتبت النجاة للباعه .حين اضرمت النار في المفارش وهم نيام في مفارشهم ماساة ان لايجد الناس من يحميهم.. ولايجدون من ينصفهم اذا تعرضوا للظلم لم يلتفت احد لهولاء رغم ان ماحدث بالنسبة لهم كارثة حلت بهم وفقدوا مصدر لقمة عيشهم. صالح الحنشي

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