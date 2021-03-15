شكرا لبحثكم عن خبر لحج : " أرضية مشتركة "تختتم الدورة التدريبية الثانية ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

لحج / انوار العبدلي

اختتمت منظمة البحث عن أرضية مشتركة صباح اليوم الدورة التدريبية الثانية بمدينة الحوطة بمحافظة لحج والتي تأتي ضمن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن .

الدورة تأتي بتمويل من الاتحاد الاوروبي تحت عنوان " تدريب الجمعيات النسوية على الحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي " وتستمر لمدة يومين متتاليين حيث يشارك فيها عدد من المشاركات والمشاركين الذين يمثلون جمعيات ومؤسسات منظمات المجتمع المدني والمجتمعي في مدينة الحوطة .

المدربة اثمار محمد خان أوضحت بأن المشاركين خلال فترة الدورة سيتعرفون على مفاهيم النوع الاجتماعي وأنواعه وأشكاله إلى جانب ماهو العنف وأسبابه وعن دور الوسيط لحل مشاكل ترتكز على النوع الاجتماعي .

مضيفة بأن المشاركون سيتعرفون على طرق التوعية وإقامة عدة أنشطة عبر عمل مجموعات هادفة لإيجاد حلول لبعض المشاكل .

ويهدف برنامج مشروع تعزيز صوت المرأة لرفع قدرات منظمات المجتمع المدني التي تقودها النساء من أجل تطوير قيادة شعبية للحد من العنف ومبادرات بناء السلام .

كما يهدف المشروع لتعزيز المشاركة والتعاون بين المجموعات النسوية الشعبية لتخفيض معدل قبول العنف المبني على النوع الاجتماعي .

هذا وبوقت سابق ببداية شهر مارس الجاري تم تدشين البرنامج بدورة تدريبية حول تدريب الجمعيات النسوية على بناء السلام والتدريب على تحليل النزاعات وحلها في محافظة لحج والتي استمرت لمدة ٨ أيام .

نشير إلى أن برنامج تعزيز صوت المرأة في اليمن الذي تنفذه منظمة البحث عن أرضية مشتركة يستهدف ثلاث محافظات " لحج وإب وحضرموت " حيث سيستمر لمدة ثلاث اعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٢ م وسيعقبه تنفيذ عدة دورات وورش عمل وأنشطة ميدانية عملية من قبل الجمعيات المستهدفة في المحافظات .