شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اندلاع حريق هائل بسوق سوداء للوقود في العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ صنعاء

اندلع حريق هائل ظهر اليوم الاثنين، في إحدى نقاط السوق السوداء لبيع المشتقات النفطية بمنطقة شميلة جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء.



وذكرت مصادر محلية أن الحريق اندلع في سوق سوداء في شميلة وتسببت في اضرار في المنازل المجاورة.

وتنتشر في صنعاء نقاط السوق السوداء لبيع الوقود برعاية من ميليشيات الحوثي والتي تدر عليها مبالغ خيالية وتباع فيها المشتقات النفطية بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي بفوارق كبيرة.