- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
حرر الجيش الوطني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.
وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) "أن المواجهات أسفرت عن تحرير تبة الزنبيل وتبة الهداد وتبة عاطف وتبة عطروش ولازال التقدم مستمراً وسط تراجع للمليشيات الحوثية".
وأضاف المصدر "أن المليشيات الحوثية تكبدت خسائر فادحة في الارواح والمعدات العسكرية منها تدمير عربة مدرعة أثناء المواجهات".