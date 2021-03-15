القوات الشرعية تحرر مواقع جديدة بجبهة مقبنة غرب تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

حرر الجيش الوطني، اليوم الاثنين، مواقع جديدة في جبهة مقبنة غرب تعز بعد مواجهات عنيفة مع مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا.

