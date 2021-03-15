18 أسيراً من مليشيا الحوثي في قبضة القوات الحكومية بحجة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ مأرب

أسرت القوات الحكومية، الاثنين 15 مارس/ آذار 2021، ثمانية عشر حوثياً في عبس بمحافظة حجة، شمال غرب اليمن.



وذكرت مصادر عسكرية ميدانية، أن القوات الحكومية أسرت ثمانية عشر من عناصر المليشيات الحوثية المدعومة من إيران خلال المعارك الدائرة في مديرية عبس شمال المحافظة.

وتصدت القوات الحكومية لهجوم حوثي معاكس على مواقعها، في محاولة منها لاستعادة القرى التي خسرتها الجمعة الماضية.

وكانت القوات الحكومية دمرت مدرعة تابعة للمليشيات الحوثية، وقتل خمسة عناصر كانوا على متنها في مديرية عبس