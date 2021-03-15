مليشيات الحوثي تجبر مشايخ وأعيان النادرة والسدة على التحشيد للجبهات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ إب

كشفت مصادر محلية عن ضغوط تمارسها مليشيا الحوثي الإرهابية على مشايخ قبليين وشخصيات اجتماعية في مديريتي النادرة والسدة، بمحافظة إب (وسط اليمن)، بهدف التحشيد لجبهات الضالع.



وذكرت المصادر أن القياديين الحوثيين "عبدالجليل الشامي" و"حافظ سفيان"، اللذين عينتهما المليشيا -حديثا- لمنصبي مدير عام مديرية النادرة ومدير أمنها، يمارسان ضغوطاً على المشايخ والشخصيات الاجتماعية والأعيان المدنية في المديرية وعدد من القرى الأخرى التابعة لمديرية السدة المحاذية لها.

وبينت المصادر أن المليشيا تمارس ضغوطاً على المشايخ والشخصيات والأعيان للتحشيد إلى الجبهات من أبناء القبائل الذين سبق ورفض غالبيتهم الالتحاق بجبهات القتال الحوثية طيلة السنوات الثلاث الأخيرة.

وفي حين لجأت المليشيا إلى تهديد المشايخ والأعيان بازاحتهم واقاربهم من المناصب الإدارية وتجفيف صلاحياتهم القبلية حال عدم استجابوا لرغباتهم واستبدالهم بالأكثر موالاة، استمر الأهالي بالامتناع عن الدفع بأبنائهم نحو القتال في صف الحوثي الذي تكشّف وجهه الطائفي والسلالي.

وطالبت المليشيا الرافضين بدفع إتاوات وجبايات مالية تحت مسمى "مجهود حربي" لرفد مقاتليها في مختلف الجبهات، معظم تلك الإتاوات تذهب لصالح قياداتها في المديريتين