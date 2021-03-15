شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المليشيا تحرق منزل ومزارع شيخ قبلي غربي قعطبة بالضالع والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 ـ الضالع

أقدمت مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيا، على إحراق منزل ومزارع شيخ قبلي غربي مديرية قعطبة، بمحافظة الضالع (جنوبي اليمن).



مصادر محلية أكدت أن المليشيا الحوثية الإرهابية قامت في ساعة متأخرة مساء الأحد، بإحراق منزل الشيخ شايف سنان وعدد من مزارع "القات" التابعة له في منطقة الفاخر، غربي قعطبة.

ونفذت المليشيا جريمتها على خلفية مناوءة الشيخ سنان لمشروعها الطائفي ورفض دفع جبايات مالية فرضتها عليه لرفد مقاتليها في الجبهات