مقاومة البيضاء تكبد المليشيا الحوثية خسائر فادحة بجبهة الحازمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

شنت مقاومة الحازمية، الاثنين 15 مارس 2021م، هجوماً مباغتاً على مواقع مليشيا الحوثي الارهابية بمديرية الصومعة بمحافظة البيضاء (وسط اليمن).



وقالت مصادر ميدانية، إن أبطال مقاومة الحازمية نفذوا عملية هجومية مباغتة طالت مواقع تحتلها المليشيا الحوثية في جبهة الحازمية.

وتركزت هجمات المقاومة على مواقع المليشيا الحوثية في منطقتي المدلوك، وآل دومان.

ولفتت المصادر ان المواجهات المسلحة أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من عناصر المليشيا الحوثية، واستعادة عدد من الأطقم والآليات القتالية.

إلى ذلك، شنت المليشيا الحوثية قصفاً مدفعياً على منازل المواطنين في قرية المجمعة، ما تسبب بأضرار كبيرة في منازل وممتلكات المواطنين