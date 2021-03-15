شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر توقيع اتفاقية لتدريب 200 من الكوادر الصحية لاكتشاف الإعاقة المبكرة عند الأطفال بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - وقع مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، اليوم، مع مدير عام الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا الدكتور عوض سالم لقصم، اتفاقية لتدريب وتأهيل 200 من الكوادر الصحية العاملة بالمستشفيات والمراكز والوحدات الصحية في مختلف مديريات ساحل حضرموت لاكتشاف حالات الإعاقة المبكرة عند الأطفال.



ويأتي توقيع الاتفاقية ضمن تدخلات الصندوق الاجتماعي للتنمية في قطاع الصحة بالمحافظة، وتهدف للتقليل من نسبة الإعاقات عند الأطفال واكتشافها مبكرا والعمل على معالجتها وتجنب تفاقهما وحدوث مضاعفات على الطفل المصاب يصعب معالجتها مستقبلا.