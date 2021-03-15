شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اختتام فعاليات ورشة بناء القدرات للصحة الانجابية والجودة بعدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - اختتمت بالعاصمة المؤقتة عدن، اليوم، ورشة العمل الخاصة ببناء القدرات في مفاهيم الجودة والوقاية من العدوى والتي نظمها قطاع السكان وإدارة الجودة بوزارة الصحة العامة والسكان بدعم من منظمة الصحة العالمية.



واوصت الورشة التي استمرت ثلاثة ايام، بمشاركة 43 كادراً من ادارات الجودة والصحة الانجابية بالمحافظات، اعتماد الهيكل الإداري لإدارة الجودة بمستوياته المختلفة وتفعيل عمل إدارة الجودة في المحافظات وإعداد التوصيف الوظيفي لها وضبط تدخلات المنظمات وتحديد المعايير المناسبة لها وتجهيز المختبرات للطوارئ وتفعيل مكافحة العدوى في المرافق الصحية وبناء قدرات الكادر والتخلص الأمن للنفايات الطبية المختلفة .