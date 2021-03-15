شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التعاون الإسلامي يدين استهداف مليشيا الحوثي المدنيين والأعيان المدنية بالسعودية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أدانت منظمة التعاون الإسلامي استهداف مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، المدنيين والأعيان المدنية في مدينة خميس مشيط بالسعودية.



وعبرأمين عام المنظمة يوسف بن أحمد العثيمين، عن تضامن المنظمة مع المملكة في تصديها لجرائم مليشيا الحوثي الإرهابية.

وجدد تأييده تدابير المملكة في سبيل الحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها.