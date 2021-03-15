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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أمانة المجلس الانتقالي الجنوبي تناقش التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021
متابعات_ الخليج 365
ثمنت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، الدور الإعلامي لمؤسسات المجلس ودائرته الإعلامية.
وناقش الاجتماع التطورات في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، والقضايا المرتبطة بأحوال المواطنين والشأن الجنوبي.
واستعرضت برئاسة فضل الجعدي نائب أمين عام المجلس، تقارير الدوائر الاقتصادية والسياسية والقانونية.
وتطرق التقرير الاقتصادي إلى المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها على المواطنين، وأبرز الأزمات الاقتصادية في الجنوب، وعلى رأسها أزمة أرتفاع الأسعار.
واستعرض تقريرا الدائرتين السياسية والقانونية نتائج أعمالهما خلال الفترة بين شهري يناير وفبراير الماضيين، وأبرز أنشطتها.