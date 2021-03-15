أمانة المجلس الانتقالي الجنوبي تناقش التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية

وتطرق التقرير الاقتصادي إلى المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها على المواطنين، وأبرز الأزمات الاقتصادية في الجنوب، وعلى رأسها أزمة أرتفاع الأسعار.

ثمنت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، الدور الإعلامي لمؤسسات المجلس ودائرته الإعلامية.

محمد يوسف

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