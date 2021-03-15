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أمانة المجلس الانتقالي الجنوبي تناقش التطورات الاقتصادية والأمنية والسياسية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

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ثمنت الأمانة العامة للمجلس الانتقالي الجنوبي في اجتماعها الدوري، اليوم الاثنين، الدور الإعلامي لمؤسسات المجلس ودائرته الإعلامية.

 

وناقش الاجتماع التطورات في الملفات الأمنية والسياسية والاقتصادية والعسكرية، والقضايا المرتبطة بأحوال المواطنين والشأن الجنوبي.

 

واستعرضت برئاسة فضل الجعدي نائب أمين عام المجلس، تقارير الدوائر الاقتصادية والسياسية والقانونية.

 

وتطرق التقرير الاقتصادي إلى المتغيرات الاقتصادية وانعكاسها على المواطنين، وأبرز الأزمات الاقتصادية في الجنوب، وعلى رأسها أزمة أرتفاع الأسعار.

 

واستعرض تقريرا الدائرتين السياسية والقانونية نتائج أعمالهما خلال الفترة بين شهري يناير وفبراير الماضيين، وأبرز أنشطتها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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