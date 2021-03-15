محافظ المهرة يطلع على سير العمل في النيابات بالمحافظة والصعوبات التي تواجه عملها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

اطلع الأستاذ محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة – رئيس المجلس المحلي، اليوم، على أوضاع وسير العمل في النيابات بالمحافظة والاحتياجات والصعوبات التي تواجه العمل القضائي.



جاء ذلك خلال لقاء المحافظ بن ياسر، عضو نيابة استئناف محافظة المهرة القاضي عبدالله إبراهيم بن مزروع، الذي شرح سير العمل في النيابة بالمحافظة والمديريات والصعوبات والعوائق وسبل تجاوزها.

وأشاد محافظ المهرة، بالجهود التي تبذلها السلطة القضائية في المحافظة، في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي تعيشها البلاد.

وأكد على وقوف ودعم السلطة المحلية للأجهزة القضائية للقيام بدورها في تحقيق العدالة والبت في القضايا لما لذلك من دور في استتباب الأمن والحفاظ على السلم الاجتماعي.

واستعرض اللقاء بدء عملية تأثيث مبنى نيابة استئناف المهرة، في إطار دعم السلطة المحلية للقضاء والرقي بدوره المهم.

من جانبه، أوضح عضو نيابة استئناف محافظة المهرة القاضي عبدالله إبراهيم بن مزروع، أن قيادة نيابة استئناف المهرة برئاسة القاضي إبراهيم محمد بن زين، تثمن دعم السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بن ياسر، للسلطة القضائية بشكل مستمر.