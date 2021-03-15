أستاذ صحة المجتمع بجامعة حضرموت يحذِّر من انفجار وبائي لـ"كوفيد19" بمناطق الوادي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 - متابعات

قال الدكتور عبدالله سالم بن غوث، أستاذ طب المجتمع في جامعة حضرموت، إن الموجة الثانية من جائحة كوفيد -19 وصلت إلى اليمن بعد أن اجتازت دولاً عظمى، لافتاً إلى أنها أسرع تفشياُ من الموجة الأولى.



وأشار، في تقرير، إلى أن العدد التراكمي لحالات كوفيد -19 المؤكدة مخبريا وصلت منذ بداية الجائحة في اليمن يوم 10 أبريل 2020م لغاية 13 مارس 2021م (2771 إصابة، و683 وفاة).

وأضاف إنه وبمتابعة المنحنى الوبائي منذ بدء الجائحة إلى الآن يتبين أن اليمن تمر بموجة ثانية أكثر انتشارا، فالموجة الأولى نتجت عنها 2092 إصابة و609 وفيات، وانحسرت تدريجيا.

وذكر أن الموجة الثانية من الوباء انفجرت وبسرعة فائقة وتم تسجيل 612 حالة إصابة مؤكدة في الأسابيع الأولى، مقارنة بـ510 حالة إصابة في الموجة الأولى.

وأشار إلى أن الانفجار الوبائي مستمر تصاعديا للموجة الثانية ولا يعرف متى سيكون انحساره في ظل الامكانيات العلاجية المحدودة وانعدام التدخلات الوقائية الفعالة.

ولفت أستاذ صحة المجتمع بجامعة حضرموت إلى زيادة حالات الإصابة المنقولة إلى أقسام العناية المركزة في بعض المستشفيات حيث تجاوزت الأخيرة قدرتها الاستيعابية ومنها مستشفى الجمهورية بعدن.

وقال إنه وعند تحليل الانتشار الجغرافي للجائحة تسجل مديريات وادي حضرموت العدد الأكبر للإصابات المؤكدة بإجمالي تراكمي 691 حالة منذ بداية الجائحة و130 حالة مؤكدة من إجمالي 312 حالة في عموم اليمن.

وأردف، إن هذه نسبة لم تسجلها المحافظات ذات الكثافة السكانية مثل تعز وعدن.

وأوصى الدكتور "بن غوث"، الجهات الحكومية بتعزيز أقسام العناية المركزة في كل المستشفيات الرئيسية في كل المحافظات اليمنية بما فيها توفير التجهيزات وزيادة السعة السريرية ودعم الكادر لعالج المرضى المصابين بالكوفيد-19.

كما شدد على تحقيق التغطية الشاملة بلقاح ضد فيروس كورونا المستجد وفي فترة أقصاها نهاية عام 2021م