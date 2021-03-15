محافظ المهرة يطلع على سير العمل في مشروع مدينة المارينا السكينة السياحية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

اطلع محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم، على سير العمل في مشروع مدينة المارينا السكنية السياحية بمدينة الغيضة عاصمة المحافظة، والذي تنفذه وتموله شركة المارينا للاستثمار والتطوير العقاري.



جاء ذلك خلال لقائه مدير عام الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني المهندس أحمد عيسى رعفيت، ومدير شركة المارينا الأستاذ رمزي ناصر المصعبي، والمهندس الاستشاري بالمشروع، بدر قائد العكبري.

واستمع المحافظ بن ياسر، من مدير الشركة والمهندس الاستشاري، إلى شرح حول سير العمل في المرحلة الأولى من المشروع الذي يتم تنفيذه في منطقة الدمر بمدينة الغيضة.

وأشاد المحافظ بن ياسر، بمشروع مدينة المارينا السكنية السياحية، الذي يمثل مشروعا استثماريا سيخدم محافظة المهرة ومواطنيها بما يمتلكه من مواصفات ومميزات سكنية وترفيهية.

وأكد أن السلطة المحلية ستقدم التسهيلات أمام تنفيذ المشروع الذي يعد واجهة سياحية للمحافظة وإضافة نوعية لمجال الاستثمار بالمهرة.

ويضم المشروع 600 وحدة سكنية بنظام الفلل والشقق السكنية المتنوعة التي تناسب مختلف شرائح المجتمع من ذوي الدخل المتوسط والمحدود إضافة إلى جزء من المشروع مخصص "شقق" تمليك للشباب.

ويشمل المشروع الذي سيتم تنفيذه على ثلاث مراحل، بناء فندقين بمواصفات ضخمة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية وعدد من المساجد والمولات والشاليهات والحدائق المصممة بثلاثة نماذج، فضلا عن أربع مدراس للمرحلتين الأساسية والثانوية وأربع روضات للأطفال.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التي يسير العمل فيها شق الشوارع وتجهيز الخدمات والبنية التحتية وبناء عدد من الوحدات السكنية