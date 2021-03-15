الخارجية الأمريكية تكشف عن سعيها لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

كشفت الخارجية الأمريكية، الإثنين، عن سعيها لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء حرب اليمن.



وقال المتحدث باسم الوزارة، نيد برايس، إن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، أبلغ مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتن جريفيث أن واشنطن تخطط لتنشيط الجهود الدبلوماسية، بالتعاون مع الأمم المتحدة وغيرها، لإنهاء الحرب في اليمن.

وأضاف برايس في بيان: "لقد أكد أن الولايات المتحدة تدعم يمنا موحدا ومستقرا وخاليا من النفوذ الأجنبي (في إشارة لإيران التي يطيل تدخلها أمد الحرب)".

ومنذ اجتياح مليشيا الحوثي، الموالية لإيران، العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر/ أيلول 2014، يشهد اليمن حربا غيرت ملامحه وأطاحت بمؤشرات اقتصاده، في معاناة لا تزال مستمرة حتى اليوم بدعم إيراني واسع للمليشيا.