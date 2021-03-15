المحافظ بن ياسر يطلع على أوضاع إدارة المعلومات والإحصاء والتوثيق

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

الخليج 365 - المهرة

التقى محمد علي ياسر، محافظ محافظة المهرة، اليوم، مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، المهندس خالد حسان بلحاف، للاطلاع على أوضاع الإدارة والاحتياجات لتطوير العمل ومواكبة التحديثات.



وخلال اللقاء استمع المحافظ بن ياسر، من المهندس بلحاف، إلى شرح حول أوضاع الإدارة والاحتياجات الماسة والبرامج والأنشطة التدريبية التي نفذتها والأخرى التي سيتم تنفيذها في المرحلة القادمة.

وأكد محافظ المهرة، أن السلطة المحلية ستعمل على توفير الاحتياجات وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بما يمكنها من القيام بمهامها.

وشدد المحافظ على أهمية مواكبة التحديثات في الإدارة فيما يخص المعلومات والإحصاء في مختلف المجالات بالمحافظة التي تشهد توسعا ونموا متصاعدا، مثمنا جهود الإدارة والأعمال والبرامج التدريبية المنفذة.

بدروه شكر مدير عام الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، المهندس خالد بلحاف، السلطة المحلية بقيادة المحافظ بن ياسر، على دعمها المتواصل للإدارة للاضطلاع بدورها وإدخال التقنيات الجديدة لتطوير عملها.