تدشين حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض والاوبئة بمديرية الخوخة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

دُشن بمديرية الخوخة محافظة الحديدة، اليوم، حملة الرش لمكافحة نواقل الأمراض والاوبئة بدعم وتمويل من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية ضمن مشروع الامداد المائي والاصحاح البيئي لمخيمات النازحين والذي تنفذه مؤسسة طيبة للتنمية تحت إشراف مكتب الصحة العامة والسكان والبرنامج الوطني لمكافحة الملاريا.



و اشاد مدير عام مكتب الصحة العامة والسكان بالمحافظة الدكتور علي الاهدل، بجهود مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية في الحد من تفشي الامراض والاوبئة من خلال دعم القطاعات الصحية واقامة حملات مستمرة لمكافحة نواقل الامراض والاوبئة وتجفيف وردم المستنقعات والبؤر الناقلة للملاريا

من جهتهِ اوضح مدير البرنامج الوطني لمكافحة الملاريا الدكتور عبدالكريم القديمي، ان نشاط الرش الضبابي لمكافحة نواقل الامراض والاوبئة والذي يستمر على مدى ٨ ايام متتالية ويهدف إلى إزالة مصادر انتشار البعوض في الأحياء السكنية ومخيمات النازحين.