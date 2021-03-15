شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الاطلاع على الخدمات الصحية المقدمة بمستشفى غيل باوزير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 15 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

أجرى وكيل حضرموت، زيارة لمستشفى غيل باوزير، بعد التجهيزات والتحديثات التي نفذت بتمويل من الهلال الأحمر الإماراتي .



وتعرف وكيل أول حضرموت، عمرو العليي من مدير مكتب الصحة بالمديرية مدير المستشفى الدكتور حسني مبارك بن فضل، على جملة من الأعمال التطويرية في المستشفى التي تشمل مبان للإدارة وسكن الأطباء وتجهيزات للاقسام الداخلية ورفدها بالمعدات الطبية مشيرًا إلى أن ذلك سوف يرتقى بمستوى تحسين الأداء في المستشفى.

وأكد الوكيل العليي على أهمية الاستفادة المثلى من التوسعات والاستحداثات الجديدة في المستشفى وتوظيفها لصالح تقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين في مديرية غيل باوزير.