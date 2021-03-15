شكرا لبحثكم عن خبر الموت يغيب مدير اول شركة استضافة مواقع في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - توفى امس في عدن م/ عبدالحبيب النهدي، مدير شركة عدن هوست، عن عمر ناهز ال ٤٨ عاما.

ويعد النهدي مدير اول شركة استضافة مواقع في عدن، تاسست عام ٢٠٠٣.

وعبر زملاء واصدقاء الفقيد عن صدمتهم الشديدة لرحيله سائلين الله تعالى ان يتغمد الفقيد بواسع الرحمه والمغفره وان يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه وكافة محبيه الصبر والسلوان.