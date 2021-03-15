شكرا لبحثكم عن خبر أمن المهرة يضبط لص محترف وبحوزته مسروقات بقيمة 16مليون والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت مباحث شرطة مديرية شحن من القبض على لص محترف قام بسرقة أجهزة ومعدات إلكترونية تصل قيمتها إلى ما يزيد عن 16 مليون ريال يمني، بعد تلقي الأجهزة الأمنية في جمرك شحن بلاغات من تجار عن تعرض مركباتهم لسرقة داخل الجمرك، والتي بدورها أحالت البلاغات إلى إدارة البحث الجنائي بالمديرية.
جاءت عملية ضبط المتهم بعد تحريات دقيقة من قبل البحث الجنائي بالمديرية، وتم استعادة المسروقات التي كانت بحوزته من ضمنها معدات إلكترونية تترواح قيمة القطعة الواحد منها ما يزيد عن ثلاثة ملايين ونصف ريال يمني.
ولا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير المسرقات الأخرى من ساحة جمرك شحن، وللكشف عن العناصر التي يستعين بها المتهم في تنفيذ جرائمه منذ فترة ليست بالقصيرة.
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