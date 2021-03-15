الرئيس الزبيدي يعين البيض في منصب سياسي رفيع

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصدر اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي قرار رقم 7 لسنة 2021. وقضت المادة الأولى من القرار بتعيين الأخ / عمرو علي سالم البيض، ممثلاً خاصاً لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية. وقضت المادة الثانية من القرار بأن يعمل به من تاريخ صدوره.

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