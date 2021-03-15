شكرا لبحثكم عن خبر عاجل/اليمن تسجل أعلى نسبة إصابات بفيروس كورونا منذ تفشي الموجة الثانية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - سجلت المحافظات اليمنية المحررة، يوم الأحد، أعلى نسبة إصابات يومية بفيروس كورونا، منذ تفشي الموجة الثانية من الفيروس، وذلك بتسجيل 65 إصابة مؤكدة.

وحسب تقرير اليوم الأحد الصادر عن ادارة مكافحة الامراض والترصد الوبائي في وزارة الصحة العامة والسكان، فقد سجلت، اليوم، 6وفيات بفيروس كورونا، منها 5 في حضرموت، وواحدة في المهرة.

وفيما يخص الحالات المؤكدة التى تم الابلاغ عنها من قبل المرافق الصحية، سجلت اليوم، 65 حالة، وتوزعت على النحو التالي:-

21 حضرموت الوادي

18 عدن

16 حضرموت الساحل

6 تعز

2 المهرة

2 شبوة

وافاد التقرير انه تم الابلاغ هذا اليوم عن 100 حالة مشتبهة وذلك على النحو التالي :

33 عدن

24 حضرموت الوادي

19 حضرموت الساحل

8 تعز

7 شبوة

7 المهرة

2 الضالع

فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء المبلغ عنها من المرافق الصحية 19 حالة، جميعها في حضرموت.

وحسب التقرير يكون إجمالي الحالات حتى اليوم على النحو التالي

الاجمالي التراكمي للحالات المشتبهة 8918

الاجمالي التراكمي للحالات المؤكدة 2836

اجمالي حالات الوفيات التراكمي المبلغة من المرافق الصحية 689

اجمالي حالات الشفاء التراكمي المبلغة من المحافظات 1491

******************************

اجمالي الفحوصات للمرضى هذا اليوم 68 فحوصات

* الإيجابية 45

* السلبية 23

****************************

* اجمالي عدد الفحوصات للمسافرين 360 لهذا اليوم

* الايجابية 19

* السلبية 341