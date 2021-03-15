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تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن

 

دولار امريكي = 898 : 906

ريال سعودي = 236 : 238

 

 

أسعار العملات في محافظة حضرموت

 

دولار امريكي = 905 : 910

ريال سعودي = 238 : 240

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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