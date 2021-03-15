تعرف على أسعار الصرف في عدن و حضرموت

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يزيد بن سلمان - شبوة - أسعار العملات في العاصمة عدن دولار امريكي = 898 : 906 ريال سعودي = 236 : 238 أسعار العملات في محافظة حضرموت دولار امريكي = 905 : 910 ريال سعودي = 238 : 240

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