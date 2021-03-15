شكرا لبحثكم عن خبر إيران تكشف رسميا نواياها بشأن مأرب وتحدد موعد اقتحامها ودبلوماسي يمني يفضح الكذبة الكبيرة "شاهد" والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - زعمت قناة الميادين الإيرانية اليوم الأحد أن مليشيا الحوثي الإرهابية تبعد عن مدينة مأرب 3 كيلو متر.

وقال الدبلوماسي اليمني محمد جميع:"‏قناة الميادين الإيرانية تنشر اليوم أن مليشيا الحوثي تبعد عن مأرب 8 كيلو متر وبعد ساعة تقول إن المسافة أصبحت 3 كيلومتر"،

وأضاف جميح قائلا :" الصحفي الإيراني حسين داريليان يقول إن مرتزقة بلاده في اليمن سيدخلون مأرب قبل حلول رأس السنة الفارسية في ٢١ مارس" .

وختم منشوره بالقول إن المعركة إيرانية والأماني سراب ودون مارب رجالها ".

وخاضت قوات الجيش الوطني خلال الأيام والأسابيع الماضية معارك شرسة ضد المليشيات المدعومة إيرانية في مأرب وكبدتها خسائر فادحة وكسرت كل محاولاتها لاقتحام المدينة.